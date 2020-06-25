РФС в июле объявит города, где молодежная сборная России сыграет дома в отборе на ЧЕ-2021

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Города, в которых пройдут оставшиеся домашние матчи сборной России в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы по футболу, станут известны в начале июля. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Михаил Галактионов.

"Для себя мы понимаем, где нам придется провести домашние игры. Мы хотим дождаться официальной информации от региональных властей. Российский футбольный союз официально объявит об этом в начале июля, когда должна быть подана информация о домашних стадионах", - сказал Галактионов.

По словам тренера, у него вызывает опасения пауза, связанная с коронавирусом, которая может сказаться на решающих матчах команды в сентябре.

"Фактически сентябрь будет определяющим, поскольку первые игры там очень важные - с командами Болгарии и Польши (8 сентября). С ноября мы ни разу не собирались, ближайшего сбора не предвидится, и мы увидимся только в сентябре, поэтому вызывает опасения, что тренерский состав не находится в необходимом тонусе и практике. Мы анализируем определенные игры и игровые моменты, но никакая виртуальная работа не заменит практической деятельности. До ближайшей игры после начала перерыва в чемпионате будет три дня, поэтому и тренерам, и игрокам нужно будет вспомнить необходимые требования и быть боеспособным коллективом", - отметил он.

Галактионов рассказал, что во время режима самоизоляции он и его помощники оставались на связи с кандидатами в сборную. "Мы не вправе были давать какие-то рекомендации по тренировочному процессу, поскольку клубы проводили с игроками индивидуальные занятия с тренером по физподготовке, и игроки на удаленном режиме выполняли определенную работу для поддержания своих функциональных возможностей. В то же время, когда уже сейчас прошли несколько игр в чемпионате Чехии и России, мы уже на связи с нашими кандидатами в сборную, определяем ряд игровых нюансов, беседуем с ним, чтобы они понимали те требования, с которыми им придется столкнуться в сборной", - отметил он.

Сборная России занимает первое место в группе, набрав в шести матчах 14 очков. На четыре очка от россиян отстают поляки, имеющие игру в запасе.

В финальную часть турнира, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне. Такой формат соревнований был утвержден исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций 17 июня.