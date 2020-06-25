РФС в июле объявит города, где молодежная сборная России сыграет дома в отборе на ЧЕ-2021

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Города, в которых пройдут оставшиеся домашние матчи сборной России в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы по футболу, станут известны в начале июля. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Михаил Галактионов.
Россияне сыграют в пятой отборочной группе домашние поединки 4 сентября с болгарами и 9 октября с эстонцами.
"Для себя мы понимаем, где нам придется провести домашние игры. Мы хотим дождаться официальной информации от региональных властей. Российский футбольный союз официально объявит об этом в начале июля, когда должна быть подана информация о домашних стадионах", - сказал Галактионов.
По словам тренера, у него вызывает опасения пауза, связанная с коронавирусом, которая может сказаться на решающих матчах команды в сентябре.
"Фактически сентябрь будет определяющим, поскольку первые игры там очень важные - с командами Болгарии и Польши (8 сентября). С ноября мы ни разу не собирались, ближайшего сбора не предвидится, и мы увидимся только в сентябре, поэтому вызывает опасения, что тренерский состав не находится в необходимом тонусе и практике. Мы анализируем определенные игры и игровые моменты, но никакая виртуальная работа не заменит практической деятельности. До ближайшей игры после начала перерыва в чемпионате будет три дня, поэтому и тренерам, и игрокам нужно будет вспомнить необходимые требования и быть боеспособным коллективом", - отметил он.
Галактионов рассказал, что во время режима самоизоляции он и его помощники оставались на связи с кандидатами в сборную. "Мы не вправе были давать какие-то рекомендации по тренировочному процессу, поскольку клубы проводили с игроками индивидуальные занятия с тренером по физподготовке, и игроки на удаленном режиме выполняли определенную работу для поддержания своих функциональных возможностей. В то же время, когда уже сейчас прошли несколько игр в чемпионате Чехии и России, мы уже на связи с нашими кандидатами в сборную, определяем ряд игровых нюансов, беседуем с ним, чтобы они понимали те требования, с которыми им придется столкнуться в сборной", - отметил он.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав в шести матчах 14 очков. На четыре очка от россиян отстают поляки, имеющие игру в запасе.
В финальную часть турнира, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне. Такой формат соревнований был утвержден исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций 17 июня.