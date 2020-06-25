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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион мира легкоатлет Шубенков пропустит июльский сбор национальной команды в Новогорске

Сборы национальной команды по легкой атлетике стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске
Сергей Шубенков (в центре) EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Сергей Шубенков (в центре)
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит тренировочный сбор национальной команды, который начнется 1 июля на базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Мы приняли решение не приезжать на июльский сбор в Новогорск, будем продолжать тренироваться у себя дома в Барнауле. Практически 10-дневный перерыв в тренировках из-за карантина, который ожидал бы в случае прилета в Москву, нас категорически не устраивает", - сказал Клевцов.

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Сборы национальной команды по легкой атлетике, которые стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске, станут первыми централизованными тренировочными мероприятиями после более чем трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее о неприезде на сбор в Новогорск неоднократной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. Ласицкене, по словам специалиста, в это время намерена тренироваться в московском манеже ЦСКА.

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