Чемпион мира легкоатлет Шубенков пропустит июльский сбор национальной команды в Новогорске

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит тренировочный сбор национальной команды, который начнется 1 июля на базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Мы приняли решение не приезжать на июльский сбор в Новогорск, будем продолжать тренироваться у себя дома в Барнауле. Практически 10-дневный перерыв в тренировках из-за карантина, который ожидал бы в случае прилета в Москву, нас категорически не устраивает", - сказал Клевцов.