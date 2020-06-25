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Зимние олимпийские виды спорта

Слуцкая рассказала о том, как сейчас общается со своим тренером Громовой

Фигуристка тренировалась у тренера на протяжении всей спортивной карьеры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая до сих пор общается и порой обращается за советом к своему тренеру Жанне Громовой. Об этом Слуцкая рассказала в интервью ТАСС.

Слуцкая тренировалась у Громовой на протяжении всей спортивной карьеры.

"Мы постоянно на связи, перезваниваемся. Я в курсе всего происходящего, иногда звоню и спрашиваю совета по каким-то вопросам. Она потрясающая. Это очень близкий мне человек, которого я никогда не брошу и не оставлю", - сказала Слуцкая.

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