Слуцкая рассказала о том, как сейчас общается со своим тренером Громовой

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая до сих пор общается и порой обращается за советом к своему тренеру Жанне Громовой. Об этом Слуцкая рассказала в интервью ТАСС.

Слуцкая тренировалась у Громовой на протяжении всей спортивной карьеры.

"Мы постоянно на связи, перезваниваемся. Я в курсе всего происходящего, иногда звоню и спрашиваю совета по каким-то вопросам. Она потрясающая. Это очень близкий мне человек, которого я никогда не брошу и не оставлю", - сказала Слуцкая.