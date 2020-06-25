Слуцкая рассказала, почему является активным пользователем Instagram

"Так я выражаю свою точку зрения, поднимаю разные темы, в том числе говорю про свой жизненный путь, неудачи и победы. Может быть, кого-то это спровоцирует сделать так же или лучше. Кто-то, возможно, найдет выход из сложной ситуации, прочитав мой пост. Очень много у меня было историй по поводу моего заболевания (у Ирины был диагностирован васкулит - прим. ТАСС), в "директ" приходит большое количество вопросов и просьб рассказать, где я лечусь и как", - рассказала Слуцкая.

"Заболевание очень сложное, страшное, у всех протекает по-разному, но я даю надежду тем людям, которые с такой же болезнью боятся беременеть и рожать. Может быть, это нескромно звучит. Но с этим заболеванием ставили крест на мысли о том, что можно завести ребенка, а я родила троих. Люди узнают, где и у кого я лечусь, и это может стать новым шансом для них, шансом на долгую и счастливую жизнь", - отметила Слуцкая.