Семин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку

14 мая "Локомотив" объявил о том, что не будет продлевать контракт с Юрием Семиным. Клуб возглавил серб Марко Николич. Во вторник Кикнадзе в интервью газете "Спорт-Экспресс" выступил с критикой Семина.

"Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес?" - написал Семин.

В матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги активные болельщики "Локомотива" на 20-й минуте покинули стадион. Эта акция стала выражением несогласия с уходом Семина, также в ходе встречи фанаты скандировали кричалки в поддержку экс-тренера железнодорожников и призывы к увольнению Кикнадзе.

"Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. "Локомотив"- это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив" - это болельщики, а болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве", он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом", - добавил специалист.

Семин возглавлял "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).