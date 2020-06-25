Тесты на коронавирус игроков "Уфы" перед матчем со "Спартаком" оказались отрицательными

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирус футболистов "Уфы" перед гостевой встречей 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с московским "Спартаком" показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

В ночь на вторник генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о возможном заражении сотрудника клуба перед матчем 23-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1), который прошел в воскресенье. Матч "Спартак" - "Уфа" запланирован на 27 июня, начало - 16:30 мск.

"Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на COVID-19 перед выездным матчем со "Спартаком". Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура РПЛ", - говорится в сообщении.

"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 23 матчах. "Спартак" идет шестым, имея в активе 30 очков после 23 встреч.

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове" и "Динамо", команды ушли на карантин. "Ростов" вынужден был проводить гостевой матч 23-го тура с "Сочи" составом из футболистов академии, поскольку сочинская команда отказала в переносе встречи. Игра "Краснодар" - "Динамо" была перенесена на 19 июля по договоренности сторон.