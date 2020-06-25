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Футбол в России

Памятник Федору Черенкову на Троекуровском кладбище будет открыт 28 июня

Открытие памятника состоится в 14:00 мск
Федор Черенков, 1994 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Федор Черенков, 1994 год
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 25 июня. Памятник бывшему футболисту сборной СССР и московского "Спартака" Федору Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище 28 июня. Об этом написала дочь Черенкова Анастасия Черенкова в своем аккаунте в Facebook.

"Мои дорогие друзья, знакомые и все те, кто помнит и любит моего папу, Федора Федоровича Черенкова. Я от всего сердца и души приглашаю вас в воскресенье к 14:00 на открытие долгожданного памятника папе на Троекуровское кладбище", - написала Анастасия Черенкова.

Черенков скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Теги
Российский футбол
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