Тарпищев считает маловероятным проведение Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в 2020 году

11 марта финальный раунд Кубка Федерации, который должен был пройти в Будапеште с 14 по 19 апреля, был перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок. Финальная стадия Кубка Дэвиса запланирована на 23-29 ноября в Мадриде.

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает проведение Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в 2020 году маловероятным. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Решение [по проведению Кубка Дэвиса и Кубка Федерации] принимает ITF (Международная федерация тенниса), и пока она молчит. Но лично мое мнение, что проведение в этом году маловероятно, - сказал Тарпищев. - Но посмотрим, как будет развиваться ситуация, сейчас сложно давать прогнозы".

Женская сборная России в финальном раунде Кубка Федерации попала в группу A вместе с командами Венгрии и Франции. В Кубке Дэвиса российские теннисисты также получили право выступить в финальной стадии, дойдя до полуфинала турнира в 2019 году.