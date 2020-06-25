Федерация бокса России намерена помочь легкоатлетам вернуться на международные старты

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов оказать российским легкоатлетам помощь в возвращении на международные соревнования. Об этом он сообщил ТАСС.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус на 2020 год. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

"Мы говорили с Марией Ласицкене, хотим помочь легкой атлетике разрешить конфликтные вопросы. Пока мы ведем переговоры, обсуждаем. Но Федерация бокса России готова помочь", - сказал Кремлев.