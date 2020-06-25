Чемпионка мира по паралимпийской гребле погибла, пытаясь пересечь Тихий океан

ТАСС, 25 июня. Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле американка Анжела Мэдсен погибла на 61-м году жизни, пытаясь в одиночку на лодке переплыть Тихий океан. Об этом сообщает издание The Guardian.

Мэдсен обнаружила береговая охрана США, тело спортсменки было привязано к лодке. Спортсменка пыталась преодолеть расстояние от Калифорнии до Гавайев, установив тем самым рекорд, став первой женщиной, которой удалось пересечь Тихий океан. Также Мэдсен стала бы самой возрастной женщиной, которой удалось бы переплыть океан.

Мэдсен получила травму спины в матче за баскетбольную команду, из-за ошибки врачей при операции она оказалась в инвалидной коляске. Она является трехкратной чемпионкой мира по паралимпийской гребле, в ее активе также бронза Паралимпиады 2012 года в Лондоне в толкании ядра. Ранее американка совершала длительные заплывы по водам Атлантического и Индийского океанов.