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Футбол в России

В "Крыльях Советов" нет случаев заражения коронавирусом перед матчем с "Зенитом"

Игра пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе "Крылья Советов" перед матчем 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов" пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", начало игры - 20:30 мск.

"Все нормально. Сегодня летим в Санкт-Петербург. Завтра все 23 игрока будут в заявке", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов" в ответ на запрос о результатах тестов команды на коронавирус. В самарском клубе также отметили, что перед игрой с "Зенитом" от травм восстановились защитник Максим Карпов, а также полузащитники Паул Антон и Антон Терехов; кроме того, дисквалификацию отбыл нападающий Деян Радонич.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают последнюю, 16-ю строчку, набрав 22 очка. "Зенит" располагается на первом месте, имея в активе 53 очка.

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