Тренер молодежной команды "Динамо" заявил, что его футболисты готовы сыграть с ЦСКА

ТАСС, 25 июня. Молодежная команда московского футбольного клуба "Динамо" готова сыграть со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом заявил главный тренер молодежной команды Александр Кульчий, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Матч "Динамо" - "ЦСКА" запланирован на 27 июня. Основной состав "Динамо" из-за случаев заражения коронавирусом трех игроков команды был вынужден уйти на карантин. Если регламент по проведению матчей чемпионата и Кубка России не будет смягчен, то "Динамо" сможет сыграть с ЦСКА только футболистами из академии, в противном случае клубу будет засчитано техническое поражение.

"Пока никакой официальной информации о том, что есть изменения в регламенте и можно сыграть главной команде нет, - сказал Кульчий. - Поэтому, да - на данный момент мы готовимся играть в субботу. Возможно, ситуация поменяется и выступит все же основа, но на настоящий момент мы исходим из действующих правил".

"Теоретических занятий по сопернику ребятам еще не проводили, но они запланированы. В принципе, может быть и смена схемы, и даже игровой философии. Готовимся к разным вариантам развития событий", - добавил специалист.

Молодежный чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, победителем турнира было признано "Динамо". Ранее составом из футболистов академии вынужден был играть "Ростов", поскольку их соперник по матчу 23-го тура РПЛ "Сочи" отказал в переносе встречи, игра завершилась поражением ростовской команды со счетом 1:10.