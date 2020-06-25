Владимир Драчев заявил об участии во внеочередных выборах президента СБР

Внеочередная отчетно-выборная конференция должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил об участии во внеочередных выборах главы организации. Об этом он рассказал ТАСС.

"Выдвинул кандидатуру, чтобы стать дважды президентом", - иронично сказал Драчев.

Об участии в выборах на этой неделе объявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Два года назад он уступил Драчеву в борьбе за президентский пост.

Срок полномочий четырехкратного чемпиона мира Драчева на посту главы СБР истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчева.

Внеочередная конференция была созвана по инициативе большинства членов правления СБР в апреле. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.