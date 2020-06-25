Юрченко: ВФЛА открыта к диалогу со всеми, кому небезразлична участь легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля. О готовности оказать помощь российским легкоатлетам в возвращении на международные соревнования ранее ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) открыта к конструктивному диалогу со всеми, кому небезразличная участь этого вида спорта. Об этом ТАСС заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Касательно штрафа и комплекса проблем, которые нависли сейчас над федерацией, на днях ВФЛА сделает заявление, - сказал Юрченко. - Я хотел бы поблагодарить и члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева за понимание сложных многолетних проблем российской легкой атлетики и желание нам помочь".

"В настоящий момент есть понимание, что вся спортивная власть страны объединяется для помощи "королеве спорта", которая попала в серьезную беду. ВФЛА открыта к конструктивному диалогу со всеми, кому небезразлична участь легкой атлетики. Мы готовы встречаться, взаимодействовать, совместно находить выходы со всеми неравнодушными сторонами, готовыми прийти на помощь. Еще раз благодарю коллег", - добавил глава ВФЛА.

Если ВФЛА не заплатит штраф до 1 июля, то российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.