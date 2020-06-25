Коронавирус выявлен у шести футболистов и двух сотрудников "Оренбурга"

ТАСС, 25 июня. Шесть игроков и два сотрудника футбольного клуба "Оренбург" заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Очередные тесты на коронавирус в "Оренбурге" выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации клуба выезжали на матч "Локомотив" - "Оренбург", - говорится в сообщении.

Ближайший матч "Оренбург" должен провести дома против "Краснодара" 27 июня (начало - 14:00 мск) в рамках 24-го тура Тинькофф - РПЛ. По регламенту возобновленного чемпионата, оренбургский клуб всей командой обязан уйти на карантин на 14 дней. Регламент может быть смягчен, Российский футбольный союз уже направил Роспотребнадзору соответствующие предложения РПЛ.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в "Ростове" и московском "Динамо". Также "Уфа" сообщала о возможном заражении одного из членов клуба. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе, их встреча пройдет 19 июля, этот день является единственным возможным для переноса игр по текущему календарю, поэтому матч "Оренбурга" с краснодарским клубом перенести нельзя.

"Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.