Боксер Фьюри заявил, что Джошуа отказался от $80 млн за поединок с Уайлдером

ТАСС, 25 июня. Британский боксер Энтони Джошуа отказался от гонорара в размере $80 млн за бой против американца Деонтея Уайлдера. Об этом заявил чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Daliy Mail.

"Когда я отдыхал, Уайлдер дважды пытался подраться с Джошуа. Ему предложили $80 млн за два боя, это говорят люди, которым я определенно доверяю, но он отказался от денег, - сказал Фьюри. - Я не думаю, что они (команда Джошуа - прим. ТАСС) рассчитывали получить больше, они отказались от боя, потому что боялись за подбородок Джошуа".

В феврале Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. 11 июня стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали условия контракта на два боя, первый из которых может пройти летом 2021 года. По информации источника, общая сумма призовых за первый поединок может составить до 200 млн.

30-летний Джошуа обладает чемпионскими титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.