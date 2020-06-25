Путин обещал разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не понимает почему до сих пор не реализовано предложение руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по повышению профессионального уровня тренеров. Глава государства дал поручение руководителю своей администрации Сергею Кириенко вернуться к этому вопросу.

Ранее Винер-Усманова неоднократно сетовала на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. По ее словам, не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер-преподаватель". На нынешней встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, которая проходит в режиме видеоконференции, Винер-Усманова вновь вернулась к этой теме.

"Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, в том числе на Совете по спорту (в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта - прим. ТАСС), это касается тренеров, клубов", - заверил Путин. Он пообещал: "Обязательно вернемся к закону - 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича [Кириенко] взять на заметку и вернуться к этому, Игоря Евгеньевича Левитина [помощник президента РФ] привлечь обязательно коллег из Министерства спорта". "Ирина Александровна, мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим чего не хватает", - повторил глава государства. При этом Путин признался: "Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения".

По словам Винер-Усмановой, содержание образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и "Тренер по виду спорта. Преподаватель" так и не обеспечивает должного уровня подготовки специалистов. В России есть спортивные клубы, в которых занимаются 40% людей без физкультурного образования, уточнила руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она добавила, что физкультурные вузы выпускают людей, которые оказывают услуги, "у нас должны быть грамотные педагоги, которые должны знать все о ребенке".

Кроме того, Винер-Усманова предложила разработать стандарт по строительству жилищных комплексов, который бы обязательно предусматривал также строительство спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры, чтобы возможность заниматься спортом была в шаговой доступности.