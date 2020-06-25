Четыре клуба РПЛ получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Петербургский "Зенит", грозненский "Ахмат", "Тамбов", выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), приобрели портативные лаборатории для экспресс-тестирования на коронавирус футболистов и сотрудников команд. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Мини-лаборатории предоставлены японской компанией "Эвотэк-Мирай Геномикс", в их создании участвовал Российский фонд прямых инвестиций.

"Технология позволит существенно сократить время на выявление случаев заражения и повысит безопасность проведения матчей РПЛ", - отмечается в сообщении лиги. Как уточнили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза, мини-лабораторию также получило московское "Динамо".

Чемпионат России возобновился 19 июня. После 23 туров в турнирной таблице РПЛ первое место занимает "Зенит", набрав 53 очка, "Динамо" идет седьмым (30 очков), "Тамбов" - 13-м (25), "Ахмат" - 14-м (23).