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Летние олимпийские виды спорта

Путин пожелал успешных стартов российским гимнасткам

В четверг президент в режиме видеоконференции провел встречу с членами Общественной палаты нового состава, где пообщался с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успеха отечественным гимнасткам на предстоящих стартах.

На встрече главы государства с членами Общественной палаты нового состава, которая проходит в режиме видеоконференции, с Путиным пообщалась руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она вышла на связь с президентом из спортивного зала, за ее спиной продолжалась тренировка спортсменок.

"Желаем вам удачи на ближайших стартах ваших девочек", - обратился Путин к Винер-Усмановой. Из-за пандемии коронавируса во всем мире были приостановлены спортивные состязания, в том числе отложена Олимпиада, которая должна была пройти летом в Токио. Как ранее сообщала Винер-Усманова ТАСС, ее воспитанницы, многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины 28 июня примут участие в международном онлайн-турнире, организатором которого является Всероссийская федерация художественной гимнастики. Она также прогнозировала, что практика очных состязаний может вернуться только в 2021 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВинер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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