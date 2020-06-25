Путин пожелал успешных стартов российским гимнасткам

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успеха отечественным гимнасткам на предстоящих стартах.

На встрече главы государства с членами Общественной палаты нового состава, которая проходит в режиме видеоконференции, с Путиным пообщалась руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она вышла на связь с президентом из спортивного зала, за ее спиной продолжалась тренировка спортсменок.

"Желаем вам удачи на ближайших стартах ваших девочек", - обратился Путин к Винер-Усмановой. Из-за пандемии коронавируса во всем мире были приостановлены спортивные состязания, в том числе отложена Олимпиада, которая должна была пройти летом в Токио. Как ранее сообщала Винер-Усманова ТАСС, ее воспитанницы, многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины 28 июня примут участие в международном онлайн-турнире, организатором которого является Всероссийская федерация художественной гимнастики. Она также прогнозировала, что практика очных состязаний может вернуться только в 2021 году.