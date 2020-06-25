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Летние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Степан Казарян

Он более 40 лет выступал в роли судьи соревнований, работал на главных международных турнирах

ТАСС, 25 июня. Заслуженный тренер СССР по борьбе Степан Казарян скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Степана Казаряна. Глубоко скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Казарян более 40 лет выступал в роли судьи соревнований, работал на главных международных турнирах. Он является кавалером Золотого ордена Международной федерации спортивной борьбы (нынешнее название организации - Объединенный мир борьбы).

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