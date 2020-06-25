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Футбол в России

"Зенит" откроет виртуальную трибуну с болельщиками на "Газпром Арене"

На установленные вдоль поля экраны будет выводиться трансляция домашних веб-камер
Трибуна на стадионе "Манчестер Сити" EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Трибуна на стадионе "Манчестер Сити"
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 25 июня. Петербургский футбольный клуб "Зенит" установит вдоль поля на "Газпром Арене" мультимедиа-экраны, на которые будет выводиться трансляция домашних веб-камер болельщиков во время матчей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Шанс попасть на экраны есть у любого болельщика "Зенита", изображение будет транслироваться с помощью приложения Zoom. Впервые трибуну задействуют в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" 26 июня, начало - 20:30 мск.

Подобные digital-трибуны используют некоторые команды в чемпионате Англии, в частности "Манчестер Сити".

Чемпионат России возобновился 19 июня, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. После 23 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя.

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