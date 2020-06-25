В КДК РФС назвали недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора

ТАСС, 25 июня. Отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм регламента возобновления сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Олимп - Кубке России по футболу является недопустимым. Об этом заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

Сезон в российском футболе возобновился 19 июня. За два дня до рестарта чемпионата России "Ростов" объявил о том, что у шести игроков основного состава команды диагностирован коронавирус. Позднее стало известно о случаях инфицирования в Динамо" и "Оренбурге". Также "Уфа" сообщала о возможном заражении одного из членов клуба.

"Приоритетом РФС при проведении матчей Тинькофф-РПЛ и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20 является здоровье всех участников соревнований и зрителей, находящихся на стадионе, - сказал Григорьянц. - Организаторы и участники должны минимизировать риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. КДК РФС применил к клубам, допустившим грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также к некоторым игрокам, которые взаимодействовали с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча, денежные штрафы в строгом соблюдении дисциплинарного регламента РФС".

"Мы считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм регламента. В этой связи КДК РФС будет оперативно реагировать на возможные нарушения. В случае повторения подобных и иных случаев КДК РФС будет применять более строгие санкции", - добавил Григорьянц.

По итогам первого после возобновления сезона тура четыре клуба РПЛ ("Крылья Советов", "Ростов", "Сочи" и "Ахмат") были суммарно оштрафованы на 100 тыс. рублей за нарушение нового регламента. Нападающий "Зенита" Сердар Азмун и полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый.