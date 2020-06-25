В футбольном клубе "Монако" выявили три случая заражения коронавирусом

ТАСС, 25 июня. Три случая заражения коронавирусом зафиксировали в футбольном клубе "Монако". Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на пресс-службу команды.

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Отмечается, что на данный момент лишь один зараженный находится на карантине, два других теста относятся к более раннему периоду. Имена заразившихся не сообщаются.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что тест полузащитника национальной сборной и "Монако" Александра Головина дал отрицательный результат.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии, ПСЖ был признан чемпионом. "Монако" занял в турнирной таблице девятое место.