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Футбол во Франции

В футбольном клубе "Монако" выявили три случая заражения коронавирусом

Об отрицательном результате теста Александра Головина ранее сообщил РФС

ТАСС, 25 июня. Три случая заражения коронавирусом зафиксировали в футбольном клубе "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

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Отмечается, что на данный момент лишь один зараженный находится на карантине, два других теста относятся к более раннему периоду. Имена заразившихся не сообщаются.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что тест полузащитника национальной сборной и "Монако" Александра Головина дал отрицательный результат.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии, ПСЖ был признан чемпионом. "Монако" занял в турнирной таблице девятое место.

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