Очередное тестирование на коронавирус футболистов "Арсенала" не выявило случаев заражения

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирус в футбольном клубе "Арсенал" перед матчем 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил главный врач тульской команды Александр Резепов.

Матч между "Ростовом" и "Арсеналом" состоится 27 июля в Ростове-на-Дону. Начало игры - 20:00 мск.

"Накануне мы провели углубленное комплексное медицинское обследование команды, - сказал Резепов. - Это плановое мероприятие, которое дает большой объем информации и тренерам, и медицинскому штабу. Здесь и расширенный анализ крови, и компьютерная диагностика, исследуются многие другие параметры. Отдельно сегодня в соответствии с медицинским регламентном чемпионата мы тестировали команду на коронавирус - все тесты у нас отрицательные".

"Таким образом, завтра "Арсенал", как и планировалось, вылетает на календарный матч чемпионата в Ростов-на-Дону, - продолжил главный врач тульской команды. - Отдельно подчеркну, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы крайне внимательно подошли к вопросу логистики - нахождение команды в аэропортах будет сведено к минимуму: по сути мы проследуем по маршруту "база - автобус - самолет - автобус в Ростове-на-Дону - отель". Летим чартерным рейсом, в самолете будет находится только наша команда".

Сезон в российском футболе возобновился 19 июня. За два дня до рестарта чемпионата России "Ростов" объявил о том, что у шести игроков основного состава команды диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.

"Арсенал" после 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. "Ростов", в активе которого 38 баллов, располагается на четвертой строчке.