{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Очередное тестирование на коронавирус футболистов "Арсенала" не выявило случаев заражения

В предстоящем матче тульский клуб сыграет с "Ростовом"

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирус в футбольном клубе "Арсенал" перед матчем 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил главный врач тульской команды Александр Резепов.

Матч между "Ростовом" и "Арсеналом" состоится 27 июля в Ростове-на-Дону. Начало игры - 20:00 мск.

"Накануне мы провели углубленное комплексное медицинское обследование команды, - сказал Резепов. - Это плановое мероприятие, которое дает большой объем информации и тренерам, и медицинскому штабу. Здесь и расширенный анализ крови, и компьютерная диагностика, исследуются многие другие параметры. Отдельно сегодня в соответствии с медицинским регламентном чемпионата мы тестировали команду на коронавирус - все тесты у нас отрицательные".

"Таким образом, завтра "Арсенал", как и планировалось, вылетает на календарный матч чемпионата в Ростов-на-Дону, - продолжил главный врач тульской команды. - Отдельно подчеркну, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы крайне внимательно подошли к вопросу логистики - нахождение команды в аэропортах будет сведено к минимуму: по сути мы проследуем по маршруту "база - автобус - самолет - автобус в Ростове-на-Дону - отель". Летим чартерным рейсом, в самолете будет находится только наша команда".

Сезон в российском футболе возобновился 19 июня. За два дня до рестарта чемпионата России "Ростов" объявил о том, что у шести игроков основного состава команды диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.

"Арсенал" после 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. "Ростов", в активе которого 38 баллов, располагается на четвертой строчке.

Теги
Российский футбол
Влияние коронавируса на спорт
Командный чемпионат мира по настольному теннису перенесен на 2021 год
Точные даты проведения турнира будут определены 10 июля
Читать полностью