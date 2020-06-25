Австралия и Новая Зеландия примут женский чемпионат мира по футболу 2023 года

ТАСС, 25 июня. Австралия и Новая Зеландия выбраны странами - хозяйками женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На проведение чемпионата мира также претендовали Колумбия и Япония, позднее японцы отозвали заявку из-за пандемии коронавируса. Место проведения выбирали члены совета ФИФА. Алексей Сорокин проголосовал за Колумбию.

Женский чемпионат мира по футболу проводится с 1991 года раз в четырехлетие. Турнир 2023 года станет первым, на котором выступят 32 сборные (было 24). В 2019 году чемпионат мира принимала Франция. Чаще всего победительницами турнира становились футболистки сборной США - четыре раза, они же являются действующими чемпионками мира.

Сборная России дважды участвовала в мировых первенствах - в 1999 и 2003 годах. В обоих случаях российские футболистки доходили до стадии четвертьфинала.