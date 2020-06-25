Командный чемпионат мира по настольному теннису перенесен на 2021 год

ТАСС, 25 июня. Командное мировое первенство по настольному теннису в Южной Корее перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса.

Изначально турнир должен был пройти в Пусане с 22 по 29 марта, позже сроки турнира были перенесены на период с 27 сентября по 4 октября. Сообщается, что турнир пройдет в первые месяцы 2021 года, точная дата станет известна 10 июля.

Личный чемпионат мира 2021 года, который должен был пройти в Хьюстоне (штат Техас, США) с 17 по 26 июня, состоится в новые даты, которые будут определены после утверждения сроков командного мирового первенства.