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Влияние коронавируса на спорт

Командный чемпионат мира по настольному теннису перенесен на 2021 год

Точные даты проведения турнира будут определены 10 июля

ТАСС, 25 июня. Командное мировое первенство по настольному теннису в Южной Корее перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса.

Изначально турнир должен был пройти в Пусане с 22 по 29 марта, позже сроки турнира были перенесены на период с 27 сентября по 4 октября. Сообщается, что турнир пройдет в первые месяцы 2021 года, точная дата станет известна 10 июля.

Личный чемпионат мира 2021 года, который должен был пройти в Хьюстоне (штат Техас, США) с 17 по 26 июня, состоится в новые даты, которые будут определены после утверждения сроков командного мирового первенства.

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Влияние коронавируса на спорт
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