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Футбол в России

В "Уфе" рассказали о предложениях клуба по изменению регламента возобновления РПЛ

В частности, клуб предложил убрать правило, при котором после двух технических поражений команда снимается с чемпионата

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал ТАСС о предложениях футбольного клуба по изменению регламента возобновления сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

В четверг руководство РПЛ на совещании должно было разъяснить клубам нормы регламента возобновления сезона. Изменения регламента должны быть утверждены на переговорах Российского футбольного союза (РФС) с Роспортебнадзором.

"Пока сказать нечего, потому что регламент еще не изменен, сегодня ждем результатов, - сказал Газизов. - Общались с коллегами. Одно из моих предложений заключалось в том, чтобы мы не играли детьми. Также предложил убрать правило, при котором после двух технических поражений команда снимается с чемпионата".

"Сегодня были представители всех клубов. Может быть, не все первые лица, но они были", - добавил гендиректор "Уфы".

21 июня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация совместно с Роспотребнадзором планирует разработать более мягкий регламент проведения матчей чемпионата России. Два дня спустя президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что представители лиги по итогам 23-го тура выявили большое количество нарушений регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей турнира. Также глава организации отметил, что регламент будет дорабатываться с учетом проблем, возникающих в ходе проведения возобновленного турнира.

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