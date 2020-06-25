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Футбол в России

СМИ: Саного может продолжить карьеру в "Спартаке"

На футболиста "Тулузы" также претендуют два французских клуба
Яя Саного и Неймар EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Яя Саного и Неймар
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 25 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил контракт форварду французской "Тулузы" Яя Саного. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

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У Саного заканчивается контракт с клубом, по информации издания, московская команда предложила 27-летнему форварду двухлетнее соглашение с зарплатой €1,5 млн за сезон. Подчеркивается, что у Саного есть также два предложения от французских клубов. Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн.

Саного в разное время выступал за английские "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Чарльтон", нидерландский "Аякс" и французский "Осер". В составе "Арсенала" становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также он является чемпионом мира среди игроков до 20 лет в составе французской сборной. В досрочно завершенном сезоне чемпионата Франции Саного в 15 матчах забил 3 мяча.

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