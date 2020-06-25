СМИ: Саного может продолжить карьеру в "Спартаке"

У Саного заканчивается контракт с клубом, по информации издания, московская команда предложила 27-летнему форварду двухлетнее соглашение с зарплатой €1,5 млн за сезон. Подчеркивается, что у Саного есть также два предложения от французских клубов. Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн.

Саного в разное время выступал за английские "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Чарльтон", нидерландский "Аякс" и французский "Осер". В составе "Арсенала" становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также он является чемпионом мира среди игроков до 20 лет в составе французской сборной. В досрочно завершенном сезоне чемпионата Франции Саного в 15 матчах забил 3 мяча.