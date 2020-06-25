Бюджет "Ротора" не будет увеличен после выхода клуба в РПЛ

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский в октябре 2019 года рассказал, что бюджет клуба составляет чуть больше 300 млн рублей.

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Бюджет волгоградского футбольного клуба "Ротор" останется на прежнем уровне. Об этом на встрече с командой на стадионе "Волгоград-Арена" рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Бюджеты, которые согласованы, будут выполнены в полном объеме, - сказал Бочаров. - Часть из них - бюджетная сфера, часть - внебюджетные источники. Мы остаемся в бюджете прошлого года, по остальному мы дополнительно работаем".

Губернатор отметил, что все финансовые обязательства перед клубом выполнялись всегда. "С одной стороны, мы полностью обеспечили команду материальной базой, с другой - вы показали игру и результат, который позволяет "Ротору" играть в премьер-лиге, - сказал Бочаров. - "Ротор" - народная команда, и мы не можем раздувать огромные бюджеты, нам это и не надо, а ваша задача - побеждать".

Бочаров в ходе встречи с игроками и руководством клуба подчеркнул, что продолжается работа по возрождению волгоградской школы футбола, также формируется современная инфраструктура для подготовки юных и профессиональных спортсменов.

Для "Ротора" предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в финал в сезоне-1994/95.