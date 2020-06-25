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Футбол в России

Тесты на коронавирус назначенных на игры 24-го тура РПЛ судей дали отрицательный результат

Перед стартом предыдущего тура среди арбитров был выявлен один случай заражения инфекцией

ТАСС, 25 июня. Тесты на коронавирус судей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), которые будут обслуживать матчи 24-го тура, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

24-й тур стартует в пятницу матчем между грозненским "Ахматом" и "Сочи".

18 июня тест ассистента арбитра Максима Гаврилина, назначенного на матч 23-го тура "Арсенал" - "Спартак" (2:3), дал положительный результат.

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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