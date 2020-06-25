Непомнящий вышел вперед в матче четвертьфинала шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл соотечественника Владислава Артемьева в первой партии четвертьфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования в режиме онлайн организовал норвежец Магнус Карлсен.

В четверг Непомнящий выиграл две партии, третья завершилась вничью. Еще три партии пройдут в субботу.

В другом четвертьфинале Карлсен ведет у Фабиано Каруаны (2,5:0,5). В других матчах 1/4 финала в пятницу и воскресенье встретятся китаец Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура, а также россиянин Александр Грищук и Аниш Гири из Нидерландов.

Полуфиналы пройдут с 30 июня по 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн.