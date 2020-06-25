НХЛ поставила Овечкина на третье место в рейтинге первых номеров драфта с 1980 года

ТАСС, 25 июня. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1980 года по версии журналистов официального сайта НХЛ.

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Первое место занял завершивший карьеру канадский нападающий "Питтсбурга" Марио Лемье. 12 журналистов НХЛ единогласно отдали форварду первое место, по итогам голосования он набрал 192 балла. Вторым стал еще один канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби (180 баллов), Овечкин набрал 165 баллов. Далее в рейтинге идут Коннор Макдевид (149), Патрик Кейн (145), Майк Модано (102), Дэйл Хаверчук (100), Эрик Линдрос (99), Джо Торнтон (93), Матс Сундин (77), Марк-Андре Флери (65), Стивен Стэмкос (61), Натан Маккиннон (60), Остон Мэттьюс (34), Пьер Тарджон (32), Венсан Лекавалье (28). Илья Ковальчук набрал 24 балла и не сумел войти в топ-16.

Под первым номером на драфтах НХЛ, помимо Овечкина и Ковальчука, за все время из россиян был выбран только Наиль Якупов (2012, "Эдмонтон"), перешедший в текущее межсезонье в хабаровский "Амур".

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.