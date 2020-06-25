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Футбол в Англии

"Арсенал" в большинстве обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:0
Описание
© EPA-EFE/Cath Ivill/NMC/Pool

ТАСС, 25 июня. "Арсенал" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Эдди Нкетиа (20-я минута) и Джо Уиллок (87). На 85-й минуте матча защитник хозяев Джек Стивенс получил прямую красную карточку и покинул поле.

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В турнирной таблице "Арсенал" поднялся на девятое место, имея в активе 43 очка, "Саутгемптон" идет на 14-й строчке с 37 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты 1 июля примут "Норвич", "Саутгемптон" 28 июня на выезде сыграет с "Уотфордом".

В другом матче игрового дня "Бёрнли" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити30203776-3163
3Лестер31167859-2955
4Челси30156953-4051
5Манчестер Юнайтед311310848-3149
6Вулверхэмптон311213644-3449
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед311111930-3144
9Арсенал311013843-4143
10Кристал Пэлас311191128-3642
11Бёрнли311261335-4542
12Эвертон311181238-4641
13Ньюкасл311091229-4239
14Саутгемптон311141638-5437
15Брайтон317121234-4133
16Уотфорд316101528-4628
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут31761829-5027
19Астон Вилла31761836-5927
20Норвич31562025-5621

 

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