"Арсенал" в большинстве обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 25 июня. "Арсенал" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Голы забили Эдди Нкетиа (20-я минута) и Джо Уиллок (87). На 85-й минуте матча защитник хозяев Джек Стивенс получил прямую красную карточку и покинул поле.
В турнирной таблице "Арсенал" поднялся на девятое место, имея в активе 43 очка, "Саутгемптон" идет на 14-й строчке с 37 очками.
В следующем туре подопечные Микеля Артеты 1 июля примут "Норвич", "Саутгемптон" 28 июня на выезде сыграет с "Уотфордом".
В другом матче игрового дня "Бёрнли" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|30
|20
|3
|7
|76-31
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|13
|10
|8
|48-31
|49
|6
|Вулверхэмптон
|31
|12
|13
|6
|44-34
|49
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Арсенал
|31
|10
|13
|8
|43-41
|43
|10
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|28-36
|42
|11
|Бёрнли
|31
|12
|6
|13
|35-45
|42
|12
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|31
|11
|4
|16
|38-54
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|31
|6
|10
|15
|28-46
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|31
|7
|6
|18
|36-59
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21