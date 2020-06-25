"Арсенал" в большинстве обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

Голы забили Эдди Нкетиа (20-я минута) и Джо Уиллок (87). На 85-й минуте матча защитник хозяев Джек Стивенс получил прямую красную карточку и покинул поле.

ТАСС, 25 июня. "Арсенал" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В турнирной таблице "Арсенал" поднялся на девятое место, имея в активе 43 очка, "Саутгемптон" идет на 14-й строчке с 37 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты 1 июля примут "Норвич", "Саутгемптон" 28 июня на выезде сыграет с "Уотфордом".

В другом матче игрового дня "Бёрнли" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.