{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Валенсия" проиграла "Эйбару" в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 0:1, российский полузащитник появился на поле на 62-й минуте
Денис Черышев AP Photo/Antonio Calanni
Описание
Денис Черышев
© AP Photo/Antonio Calanni

ТАСС, 25 июня. "Валенсия" на выезде уступила "Эйбару" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.

На эту тему
Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче "Сельты"

На 16-й минуте матча полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.

"Валенсия" идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. "Эйбар" прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 28 июня на выезде сыграет с "Вильярреалом", "Эйбар" в этот же день встретиться с "Гранадой".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид31208359-2168
2Барселона31215570-3168
3Атлетико311413439-2255
4Севилья311411644-3253
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия311210941-4446
9Гранада311271237-3643
10Атлетик Бильбао311012933-2742
11Осасуна319111136-4638
12Леванте311151537-4438
13Алавес31981431-4635
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид317131126-3634
16Сельта317121229-3533
17Эйбар31881532-4732
18Мальорка31751929-5226
19Леганес315101623-4425
20Эспаньол30591626-4924

 

Футбол в Англии
"Арсенал" в большинстве обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии
Встреча завершилась со счетом 2:0
Читать полностью