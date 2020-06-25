"Валенсия" проиграла "Эйбару" в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

ТАСС, 25 июня. "Валенсия" на выезде уступила "Эйбару" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.
На 16-й минуте матча полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.
"Валенсия" идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. "Эйбар" прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 28 июня на выезде сыграет с "Вильярреалом", "Эйбар" в этот же день встретиться с "Гранадой".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|31
|20
|8
|3
|59-21
|68
|2
|Барселона
|31
|21
|5
|5
|70-31
|68
|3
|Атлетико
|31
|14
|13
|4
|39-22
|55
|4
|Севилья
|31
|14
|11
|6
|44-32
|53
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|31
|12
|10
|9
|41-44
|46
|9
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|10
|Атлетик Бильбао
|31
|10
|12
|9
|33-27
|42
|11
|Осасуна
|31
|9
|11
|11
|36-46
|38
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Алавес
|31
|9
|8
|14
|31-46
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|31
|7
|13
|11
|26-36
|34
|16
|Сельта
|31
|7
|12
|12
|29-35
|33
|17
|Эйбар
|31
|8
|8
|15
|32-47
|32
|18
|Мальорка
|31
|7
|5
|19
|29-52
|26
|19
|Леганес
|31
|5
|10
|16
|23-44
|25
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24