"Валенсия" проиграла "Эйбару" в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

ТАСС, 25 июня. "Валенсия" на выезде уступила "Эйбару" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче "Сельты"

На 16-й минуте матча полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.

"Валенсия" идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. "Эйбар" прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 28 июня на выезде сыграет с "Вильярреалом", "Эйбар" в этот же день встретиться с "Гранадой".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.