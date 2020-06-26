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Футбол в Англии

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 26 июня. "Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания турнира. В четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

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В активе "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63. "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще "Ливерпуля" чемпионат выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20). "Ливерпуль" 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь - в Кубке английской лиги, что является рекордом. Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).

Чемпионство за семь туров до конца первенства - рекорд Английской премьер-лиги, предыдущий - за пять туров до конца - установил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 и повторил "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18.

Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии, и "Майнцем".

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в турнире с 17 голами является египтянин Мохаммед Салах, он идет на второй строчке в списке лучших снайперов чемпионата. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи. До поражения от "Уотфорда" 29 февраля серия без поражений в АПЛ с учетом предыдущего сезона составляла 44 матча.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити31203877-3363
3Лестер31167859-2955
4Челси31166955-4154
5Манчестер Юнайтед311310848-3149
6Вулверхэмптон311213644-3449
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед311111930-3144
9Арсенал311013843-4143
10Кристал Пэлас311191128-3642
11Бёрнли311261335-4542
12Эвертон311181238-4641
13Ньюкасл311091229-4239
14Саутгемптон311141638-5437
15Брайтон317121234-4133
16Уотфорд316101528-4628
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут31761829-5027
19Астон Вилла31761836-5927
20Норвич31562025-5621

 

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