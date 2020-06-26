"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

ТАСС, 26 июня. "Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания турнира. В четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.
В активе "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63. "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще "Ливерпуля" чемпионат выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20). "Ливерпуль" 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь - в Кубке английской лиги, что является рекордом. Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).
Чемпионство за семь туров до конца первенства - рекорд Английской премьер-лиги, предыдущий - за пять туров до конца - установил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 и повторил "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18.
Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии, и "Майнцем".
Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в турнире с 17 голами является египтянин Мохаммед Салах, он идет на второй строчке в списке лучших снайперов чемпионата. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи. До поражения от "Уотфорда" 29 февраля серия без поражений в АПЛ с учетом предыдущего сезона составляла 44 матча.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|31
|20
|3
|8
|77-33
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|31
|16
|6
|9
|55-41
|54
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|13
|10
|8
|48-31
|49
|6
|Вулверхэмптон
|31
|12
|13
|6
|44-34
|49
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Арсенал
|31
|10
|13
|8
|43-41
|43
|10
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|28-36
|42
|11
|Бёрнли
|31
|12
|6
|13
|35-45
|42
|12
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|31
|11
|4
|16
|38-54
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|31
|6
|10
|15
|28-46
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|31
|7
|6
|18
|36-59
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21