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Футбол в Англии

Джеррард: болельщики "Ливерпуля" ждали победу 30 лет, пусть эта вечеринка начнется

Английский клуб стал победителем чемпионата в четверг после поражения идущего вторым "Манчестер Сити"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард EPA/PETER POWELL
Описание
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард
© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 26 июня. Фанаты футбольного клуба "Ливерпуль" ждали победу команды в чемпионате Англии на протяжении 30 лет и теперь могут праздновать. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал бывший игрок клуба Стивен Джеррард.

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"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

"Поздравляю всех с победой "Ливерпуля" в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется", - написал Джеррард.

Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов за "Ливерпуль" (1998-2015), в составе команды он становился трехкратным победителем Кубка английской лиги, двукратным обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. По разу Джеррард выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После завершения карьеры полузащитник возглавил юношескую команду "Ливерпуля" (2017-2018), а с 2018 года тренирует шотландский "Рейнджерс".

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