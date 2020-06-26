Джеррард: болельщики "Ливерпуля" ждали победу 30 лет, пусть эта вечеринка начнется

ТАСС, 26 июня. Фанаты футбольного клуба "Ливерпуль" ждали победу команды в чемпионате Англии на протяжении 30 лет и теперь могут праздновать. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал бывший игрок клуба Стивен Джеррард.
"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.
"Поздравляю всех с победой "Ливерпуля" в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется", - написал Джеррард.
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Congratulations to all @liverpoolfc on winning the premier league . Incredible achievement from a fantastic squad of top players . Lead by a world class manager and coaching team also a special mention for the backing from FSG . And lastly and most importantly the fans who have waited 30 years . ❤️ let the party begin
Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов за "Ливерпуль" (1998-2015), в составе команды он становился трехкратным победителем Кубка английской лиги, двукратным обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. По разу Джеррард выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После завершения карьеры полузащитник возглавил юношескую команду "Ливерпуля" (2017-2018), а с 2018 года тренирует шотландский "Рейнджерс".