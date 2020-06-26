Джеррард: болельщики "Ливерпуля" ждали победу 30 лет, пусть эта вечеринка начнется

ТАСС, 26 июня. Фанаты футбольного клуба "Ливерпуль" ждали победу команды в чемпионате Англии на протяжении 30 лет и теперь могут праздновать. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал бывший игрок клуба Стивен Джеррард.

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

"Поздравляю всех с победой "Ливерпуля" в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется", - написал Джеррард.