Фьюри: бой с Тайсоном на $500 млн сорвался из-за действий организаторов

ТАСС, 26 июня. Выставочный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном и действующим обладателем пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри сорвался из-за несерьезного отношения со стороны организаторов. Об этом заявил Фьюри, чей комментарий приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на интервью спортсмена You-Tube-каналу iFL TV.

В конце апреля 53-летний Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. 31-летний Фьюри в феврале победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBC. О переговорах между бойцами стало известно в мае.

"Люди Майка связались со мной, мы пообщались по телефону, однако так и не договорились. Тот, кто предлагал ему гонорар, пришел с сумасшедшим предложением. Майк изначально говорил о $500 млн, но сумма, которую нам прописали в контракте, выглядела какой-то насмешкой. ESPN готовы были заплатить мне $10 миллионов за выставочный бой, однако сейчас уже все отказались от подобной идеи", - сказал Фьюри.

Тайсон провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.