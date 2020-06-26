Международная федерация бобслея и скелетона определилась с квотой России на сезон-2020/21

Согласно предоставленной информации, мужская сборная России по бобслею на этапах Кубка мира - 2020/21 будет представлена двумя экипажами как в двойках, так и в четверках. Максимальное представительство будут иметь команды Германии и Латвии (по три экипажа).

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) определилась с квотой российских спортсменов на международных стартах в сезоне-2020/21. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBSF.

В женском бобслее Россия, как и в предыдущем сезоне, имеет возможность заявлять на этапы Кубка мира по три экипажа (вместе со сборными Германии, США и Канады). В скелетоне представительство россиян также осталось без изменений (по три человека у мужчин и женщин).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка мира включал в себя восемь этапов, сборная России по бобслею сумела завоевать одну золотую медаль. В середине февраля в латвийской Сигулде победу праздновал экипаж Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой. Российские скелетонисты на этапах Кубка мира - 2019/20 выиграли шесть золотых (по три - у Елены Никитиной и Александра Третьякова) и три бронзовые (две - Третьяков, одну - Никитина) медали. На чемпионате мира 2020 года, который проходил в немецком Альтенберге, россияне не сумели выиграть ни одной медали.

Сезон-2020/21 начнется 27 ноября этапом Кубка мира в Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.