В четверг "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет после того, как идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа. Смертин выступал за "Челси" с 2003 по 2006 год.

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игру футбольного клуба "Ливерпуль" в нынешнее время можно сравнить с тем, как действовал на поле "Челси" в начале 2000-х годов при главном тренере Жозе Моуринью. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник лондонской команды и сборной России, чемпион Англии и обладатель Кубка Английской лиги, офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

"Я бы сказал, что можно сравнить обе команды - это доказывает и количество набранных очков. В чемпионский сезон мы выходили на поле и знали, что сегодня забьем - это был просто вопрос времени, - сказал Смертин. - Эта уверенность прослеживалась и у "Ливерпуля" - сколько раз по ходу матчей казалось, что все, не победят, но они методично шли вперед до самой последней секунды игры и в итоге получали три очка. При Моуринью было то же самое".

Смертин рассказал, за счет чего "Ливерпуль" стал чемпионом. "Здесь совпало много факторов - это и подбор состава, и прошлогодняя победа в Лиге чемпионов, придавшая дополнительную уверенность, и "магия" Юргена Клоппа. Он выстраивал команду и систему не один год - вот пришел и результат. Весь период его пребывания в качестве главного тренера результаты "Ливерпуля" шли по нарастающей, чемпионство - закономерный итог его работы", - отметил он.

По словам Смертина, в следующем сезоне все будут ждать, как Клопп сможет перестроить команду, чтобы "Ливерпуль" продолжил доминировать в чемпионате.

"Рано или поздно наступит спад, и вот тут уже вопрос к главному тренеру - как он сможет перестроить команду. Особенно в Англии этот вопрос актуальный, так как соперники очень быстро умеют адаптироваться под чемпионские команды. Тотальное доминирование в этом году - это бесспорно заслуженный итог, но в следующем сезоне все будет по-другому. И " Челси", и "Манчестер Сити" будут бороться за чемпионство", - подчеркнул он.