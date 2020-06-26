Слушание исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА отложено до 20 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на 20 июля из-за необходимости изучения судьей позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
"Слушание исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА перенесено на 20 июля из-за привлечения к судебному процессу РУСАДА, которое должно высказать свое отношение к заявленным искам", - сказала Юхарева.
- Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА запланированы на 25 июня
- Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА перенесены из-за пандемии
- Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА назначены на 20 мая
- Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА отложены из-за коронавируса
Первоначально слушания должны были пройти 1 апреля, но из-за введенного в Москве режима самоизоляции они неоднократно переносились. Согласно последней информации, слушания должны были состояться 25 июня.
В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря Всероссийской федерации легкой атлетики.