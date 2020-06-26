Слушание исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА отложено до 20 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на 20 июля из-за необходимости изучения судьей позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Слушание исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА перенесено на 20 июля из-за привлечения к судебному процессу РУСАДА, которое должно высказать свое отношение к заявленным искам", - сказала Юхарева.