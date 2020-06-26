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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация биатлона Забайкалья выдвинула чемпиона мира Сергея Рожкова в члены правления СБР

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля
Сергей Рожков, 2013 год Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Сергей Рожков, 2013 год
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация биатлона Забайкальского края выдвинула кандидатуру чемпиона мира Сергея Рожкова на выборы в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил ТАСС глава региональной федерации Геннадий Ковалев.

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Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Срок подачи заявок от региональных федераций на посты президента Союза биатлонистов России и в правление СБР истекает, согласно уставу, 26 июня.

"Федерация биатлона Забайкальского края выдвинула кандидатуру Сергея Рожкова в члены правления СБР", - сказал Ковалев.

Рожков в составе сборной России на чемпионате мира - 2000 в финском Лахти выиграл золото в эстафете. В его активе есть также пять серебряных наград мировых первенств. В настоящее время он занимает пост главы Федерации биатлона Москвы.

Как сообщал ранее ТАСС, одним из кандидатов в члены правления СБР является олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

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