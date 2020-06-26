Ведущая гимнастка Израиля Ашрам выступит на онлайн-турнире, организованном Винер-Усмановой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам 28 июня примет участие в онлайн-турнире, который организован Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ) и ее президентом Ириной Винер-Усмановой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гимнастики Израиля.

Как сообщила ранее ТАСС Винер-Усманова, российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики, который находится в "Лужниках", иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире. Ожидается, что вместе с командой России в турнире примут участие гимнастки из Израиля, Узбекистана, Киргизии. Есть вероятность, что к ним присоединятся и японки.

"В соревнованиях, которые пройдут в воскресенье, планируют принять участие ведущие наши гимнастки Линой Ашрам и Николь Зеликман. Линой выступит с мячом, Николь - с обручем и булавами", - сообщил сотрудник израильской федерации. Главными соперницами израильтянок должны стать неоднократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях. Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье награды разыгрываться не будут.

21-летняя Ашрам на ЧМ-2019 в Баку выиграла три серебряных (команда, булавы и лента) и две бронзовые медали (многоборье, мяч). Она также является победительницей Европейских игр - 2019 в упражнениях с мячом и булавами. 19-летняя Зеликман является серебряным призером последнего чемпионата мира в командном турнире, в ее активе есть также бронза ЧЕ-2019 в упражнениях с обручем.