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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Богалий выдвинута в члены правления СБР от Новосибирской области

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля
Анна Богалий Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Анна Богалий
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация биатлона Новосибирской области выдвинула чемпионку мира и Олимпийских игр Анну Богалий кандидатом в члены правления Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил ТАСС представитель новосибирской федерации.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Срок подачи заявок от региональных федераций на посты президента Союза биатлонистов России и в правление СБР истек 25 июня.

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"Мы уже отправили все документы в СБР. В члены правления нами была выдвинута Анна Богалий", - сообщил собеседник ТАСС.

Богалий является двукратной олимпийской чемпионкой, оба золота были завоеваны спортсменкой в эстафетах на Играх 2006 и 2010 годов. В ее активе есть также три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.

Как сообщили ТАСС в Федерации биатлона Сахалинской области, эта организация выдвинула кандидатом в члены правления СБР своего руководителя Андрея Левунина. Левунин является мужем Богалий. На место в правлении Союза биатлонистов России также претендуют двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и чемпион мира Сергей Рожков.

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