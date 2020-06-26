Драчев зарегистрирован кандидатом в президенты СБР, Чепиков - в члены правления

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев зарегистрирован для участия во внеочередных выборах главы организации, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков будет вновь претендовать на должность члена правления. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

"Владимир Драчев выдвинут на пост президента СБР, Сергей Чепиков - в правление. Обоих кандидатов предложила Федерация биатлона Республики Карелия", - сообщили в СБР.

Об участии в выборах на этой неделе объявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Два года назад он уступил Драчеву в борьбе за президентский пост.

Срок полномочий четырехкратного чемпиона мира Драчева на посту главы СБР истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчева.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. На стороне Драчева в этом конфликте выступали Чепиков и олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Всего в правление СБР входит десять человек.