{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

На эту тему

Четырехкратный чемпион мира Драчев является действующим главой СБР, трехкратный чемпион мира Майгуров входит в состав правления организации. Именно Майгуров два года назад являлся основным соперником Драчева на выборах президента СБР. В тех выборах также участвовал бывший вице-президент СБР Дмитрий Алексашин, однако он выбыл из борьбы после первого тура голосования. Драчева тогда поддержало 40 делегатов, Майгуров получил 16 голосов.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева - Федерация биатлона Республики Карелия.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпийская чемпионка Дальмайер вошла в группу экспертов IBU по развитию биатлона
Экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU
Читать полностью