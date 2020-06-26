Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Четырехкратный чемпион мира Драчев является действующим главой СБР, трехкратный чемпион мира Майгуров входит в состав правления организации. Именно Майгуров два года назад являлся основным соперником Драчева на выборах президента СБР. В тех выборах также участвовал бывший вице-президент СБР Дмитрий Алексашин, однако он выбыл из борьбы после первого тура голосования. Драчева тогда поддержало 40 делегатов, Майгуров получил 16 голосов.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева - Федерация биатлона Республики Карелия.