Бюджет ФК "Урал" на сезон-2020/21 составит более 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бюджет футбольного клуба "Урал" на сезон-2020/21 составит более 1,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

25 июня прошло заседание совета директоров "Урала", в котором приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководство "Урала", а также представители основных спонсоров. По его итогам было принято решение о том, что бюджет клуба не увеличится по сравнению с сезоном-2019/20, но точные суммы не назывались.

"Рассматривался вопрос, связанный с выступлением команды и бюджетированием, - сказал Рапопорт. - По сезону-2019/20 бюджет составляет больше миллиарда рублей. Такая же сумма планируется на следующий сезон. Озвучивалась цифра больше 1,1 млрд рублей".

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 23 матчах. По словам президента клуба Григория Иванова, перед командой стоит цель по итогам сезона занять место в восьмерке сильнейших команд чемпионата России.

24 июня "Урал" в Ярославле обыграл местный "Шинник" в 1/4 финала Олимп - Кубка России и вышел в полуфинал турнира. На этой стадии екатеринбуржцы сыграют с подмосковными "Химками". Финал Кубка России запланирован на 25 июля, встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена", который принимал матчи чемпионата мира - 2018.