Генсек РФС считает, что поправки в регламент не помогут, если клубы будут его нарушать

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Поправки в регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп - Кубка России по футболу не помогут, если клубы продолжат нарушать его. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций организации.

Сезон в российском футболе возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта чемпионата России "Ростов" объявил о том, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".

"РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами, - сказал Алаев. - Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами".