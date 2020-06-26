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Футбол в России

Генсек РФС считает, что поправки в регламент не помогут, если клубы будут его нарушать

После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге", ранее "Ростов" ушел на двухнедельный карантин
Генсек РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генсек РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Поправки в регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп - Кубка России по футболу не помогут, если клубы продолжат нарушать его. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций организации.

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Сезон в российском футболе возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта чемпионата России "Ростов" объявил о том, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".

"РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами, - сказал Алаев. - Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами".

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"Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда. В то же время есть и пример "Уфы", где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба "Локомотив", который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски. Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию", - добавил генеральный секретарь РФС.

Он также отметил, что "только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях".

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