Федун призвал замглавы МВД РФ рассмотреть обстоятельства задержания фанатов ФК "Спартак"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун написал письмо на имя первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового, призвав его рассмотреть обстоятельства задержания активных болельщиков команды. Обращение председателя совета директоров московского клуба есть в распоряжении ТАСС.
20 июня перед гостевым матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" (3:2) болельщики красно-белых перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона "Открытие-Арена" перед отъездом команды в Тулу. Фанаты скандировали в поддержку своей команды, а также использовали пиротехнические средства. 23 июня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В тот же день "Спартак" выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба.
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"Обращаюсь к вам [первому заместителю главы МВД Александру Владимировичу Горовому] от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди настолько истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны классифицироваться как хулиганство", - говорится в письме Федуна.
"По нашему твердому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией "Открытие-Арены" и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов", - отмечается в обращении владельца "Спартака".
Федун попросил Горового "тщательно рассмотреть все обстоятельства задержания болельщиков "Спартака". "Со своей стороны заверяю вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской федерации", - говорится в заключении письма.
В турнирной таблице возобновленного после вызванной коронавирусом паузы чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В следующем туре клуб 27 июня примет "Уфу".