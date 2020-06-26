Федун призвал замглавы МВД РФ рассмотреть обстоятельства задержания фанатов ФК "Спартак"

20 июня перед гостевым матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" (3:2) болельщики красно-белых перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона "Открытие-Арена" перед отъездом команды в Тулу. Фанаты скандировали в поддержку своей команды, а также использовали пиротехнические средства. 23 июня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В тот же день "Спартак" выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба.

"Обращаюсь к вам [первому заместителю главы МВД Александру Владимировичу Горовому] от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди настолько истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны классифицироваться как хулиганство", - говорится в письме Федуна.

"По нашему твердому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией "Открытие-Арены" и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов", - отмечается в обращении владельца "Спартака".

Федун попросил Горового "тщательно рассмотреть все обстоятельства задержания болельщиков "Спартака". "Со своей стороны заверяю вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской федерации", - говорится в заключении письма.

В турнирной таблице возобновленного после вызванной коронавирусом паузы чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В следующем туре клуб 27 июня примет "Уфу".