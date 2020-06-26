Умер призер Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Утробин

ТАСС, 26 июня. Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Иван Утробин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

"На 87-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр в Инсбруке-1964 и чемпионата мира в Лахти-1962, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Утробин. Человек, которого весь лыжный мир за огромные объемы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске", - говорится в сообщении.

Бронзовые награды на Олимпиаде 1964 года и чемпионате мира 1962 года Утробин завоевал в составе эстафетных команд. Он является двенадцатикратным чемпионом СССР по лыжным гонкам.