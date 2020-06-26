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Летние олимпийские виды спорта

"Спарта", "Тулица" и "Липецк" сыграют в Суперлиге женского чемпионата России по волейболу

Ранее клуб "Сахалин" объявил, что не сможет выступить в следующем сезоне в Суперлиге из-за сокращения бюджетных средств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женские волейбольные клубы "Тулица", "Спарта" и "Липецк" примут участие в чемпионате России по волейболу дивизиона Суперлига. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее клуб "Сахалин" объявил, что не сможет выступить в следующем сезоне в Суперлиге из-за сокращения бюджетных средств, которые выделяются на финансирование команды. "Спарта" в прошлом сезоне в высшей лиги "А" заняла третье место. "Тулица" и "Липецк", выступавшие в высшей лиге "А", также заявляли о своем желании сыграть в Суперлиге.

"У нас три новых клуба - "Тулица", "Липецк" и "Спарта", - сказал Яременко.

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